Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag mit Abschlägen

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Novartis befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,2 Prozent auf 85,37 CHF ab.

Die Novartis-Aktie notierte um 09:06 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 85,37 CHF. Der Kurs der Novartis-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 85,18 CHF nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 85,18 CHF. Bisher wurden heute 68.795 Novartis-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (90,16 CHF) erklomm das Papier am 11.10.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,61 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 13.03.2023 auf bis zu 69,89 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 22,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 93,67 CHF je Novartis-Aktie an.

Am 24.10.2023 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,74 USD gegenüber 1,50 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11.782,00 USD – eine Minderung von 6,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 12.543,00 USD eingefahren.

Novartis wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 31.01.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 29.01.2025 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,56 USD je Novartis-Aktie belaufen.

