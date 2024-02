Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Novartis am Dienstagvormittag ins Plus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 88,29 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,7 Prozent auf 88,29 CHF. Die Novartis-Aktie legte bis auf 88,33 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 88,09 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 62.316 Novartis-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 94,52 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.01.2024 erreicht. 7,06 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 69,89 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 26,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Novartis-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,30 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,76 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 95,78 CHF aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 31.01.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,53 USD, nach 1,44 USD im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,98 Prozent auf 11.423,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.690,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 23.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 29.04.2025 werfen.

Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2024 auf 7,13 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Starker Wochentag in Zürich: SLI zum Handelsende im Plus

Gewinne in Zürich: Zum Ende des Montagshandels Gewinne im SMI

Börse Europa in Grün: STOXX 50 verbucht zum Ende des Montagshandels Gewinne