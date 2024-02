Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gewinnt am Mittag an Boden

Blick auf Novartis-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Novartis. Das Papier von Novartis konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 88,19 CHF.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 88,19 CHF zu. Die Novartis-Aktie legte bis auf 88,71 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 88,09 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 467.996 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 22.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 94,52 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,18 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 69,89 CHF fiel das Papier am 13.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 20,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,76 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,30 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 95,78 CHF.

Am 31.01.2024 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,53 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 1,44 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,98 Prozent auf 11.423,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 12.690,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 23.04.2024 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Am 29.04.2025 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2024 7,13 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

