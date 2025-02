Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag leichter

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Novartis. Der Novartis-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 97,17 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,6 Prozent auf 97,17 CHF. In der Spitze fiel die Novartis-Aktie bis auf 96,00 CHF. Bei 96,11 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 766.960 Novartis-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (102,72 CHF) erklomm das Papier am 03.09.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,71 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 20.04.2024 Kursverluste bis auf 83,63 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 13,93 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,89 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 99,13 CHF.

Novartis ließ sich am 31.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,24 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 3,67 CHF in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 11,54 Mrd. CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 10,13 Mrd. CHF umgesetzt.

Die Novartis-Bilanz für Q1 2025 wird am 29.04.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,19 USD je Aktie belaufen.

