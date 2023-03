Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der Novartis-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 74,61 CHF. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novartis-Aktie bisher bei 74,83 CHF. Die Novartis-Aktie gab in der Spitze bis auf 73,74 CHF nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 74,70 CHF. Zuletzt wechselten 2.368.719 Novartis-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.05.2022 bei 88,42 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 15,62 Prozent Luft nach oben. Am 26.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 73,32 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 1,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 86,20 CHF.

Am 01.02.2023 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,07 Prozent auf 12.690,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 13.229,00 USD umgesetzt.

Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 25.04.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 23.04.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 6,60 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com