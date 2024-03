Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Novartis. Das Papier von Novartis gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 86,98 CHF abwärts.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 86,98 CHF. Die Novartis-Aktie sank bis auf 86,32 CHF. Bei 87,50 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 986.596 Novartis-Aktien den Besitzer.

Bei 94,52 CHF erreichte der Titel am 22.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 8,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 70,45 CHF. Dieser Wert wurde am 14.03.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 23,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Novartis-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,72 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 94,50 CHF je Novartis-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 31.01.2024. Das EPS wurde auf 1,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,98 Prozent zurück. Hier wurden 11.423,00 USD gegenüber 12.690,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 23.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 29.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Novartis.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 6,97 USD je Novartis-Aktie.

