Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 87,22 CHF abwärts.

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 87,22 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Novartis-Aktie bis auf 86,32 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 87,50 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.689.180 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 22.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 94,52 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,37 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 14.03.2023 Kursverluste bis auf 70,45 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 19,23 Prozent Luft nach unten.

Novartis-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,72 USD belaufen. Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 94,50 CHF.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 31.01.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,53 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,44 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 11.423,00 USD in den Büchern – ein Minus von 9,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 12.690,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Novartis am 23.04.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.04.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 6,97 USD in den Büchern stehen haben wird.

