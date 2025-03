Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Novartis. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 96,45 CHF zu.

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 96,45 CHF. In der Spitze legte die Novartis-Aktie bis auf 96,50 CHF zu. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 95,95 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 129.419 Novartis-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.09.2024 auf bis zu 102,72 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Am 20.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,63 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,90 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 99,13 CHF an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 31.01.2025. Das EPS wurde auf 1,24 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 3,67 CHF je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novartis im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,54 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 10,13 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Novartis am 29.04.2025 vorlegen.

Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,33 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

