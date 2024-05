Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis zeigt sich am Mittag fester

Kurs der Novartis

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Novartis. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 92,73 CHF zu.

Um 11:48 Uhr wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 92,73 CHF nach oben. Die Novartis-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 92,80 CHF. Bei 92,43 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 544.384 Stück gehandelt.

Am 22.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 94,52 CHF an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 1,93 Prozent Luft nach oben. Am 08.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 79,21 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 14,58 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Novartis seine Aktionäre 2023 mit 3,30 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,69 USD je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 97,14 CHF.

Am 23.04.2024 hat Novartis die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,15 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1,01 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,34 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 13,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,98 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die Novartis-Bilanz für Q2 2024 wird am 18.07.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 17.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 7,23 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Freundlicher Handel: SMI beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Novartis-Aktie springt an: Novartis erhält FDA-Status für Scemblix

Börse Zürich in Grün: Zum Handelsstart Pluszeichen im SLI