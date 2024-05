Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Montagnachmittag gesucht

Novartis im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Novartis legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 92,77 CHF.

Werte in diesem Artikel

Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 92,77 CHF. Die Novartis-Aktie zog in der Spitze bis auf 93,06 CHF an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 92,43 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1.347.135 Novartis-Aktien.

Am 22.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 94,52 CHF an. Mit einem Zuwachs von 1,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.07.2023 bei 79,21 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 14,62 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Novartis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,69 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novartis 3,30 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 97,14 CHF aus.

Novartis ließ sich am 23.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,15 USD. Im letzten Jahr hatte Novartis einen Gewinn von 1,01 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 10,34 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 13,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,98 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 18.07.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 17.07.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,23 USD je Novartis-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Freundlicher Handel: SMI beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Novartis-Aktie springt an: Novartis erhält FDA-Status für Scemblix

Börse Zürich in Grün: Zum Handelsstart Pluszeichen im SLI