Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis büßt am Nachmittag ein

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 90,21 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Novartis-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 89,44 CHF aus. Mit einem Wert von 90,68 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1.016.718 Novartis-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 25.04.2023 auf bis zu 93,95 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 4,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.09.2022 bei 73,32 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Novartis-Aktie bei 95,00 CHF.

Novartis veröffentlichte am 25.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,71 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novartis im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12.953,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 12.531,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Novartis-Bilanz für Q2 2023 wird am 18.07.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 17.07.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 6,78 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

