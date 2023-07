Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag behauptet

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Novartis zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Novartis-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 85,02 CHF.

Im SIX SX-Handel kam die Novartis-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 85,02 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Novartis-Aktie bei 85,04 CHF. Die Novartis-Aktie sank bis auf 84,81 CHF. Bei 84,94 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 41.323 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 93,95 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novartis-Aktie 10,50 Prozent zulegen. Am 27.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 73,32 CHF. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 13,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 95,00 CHF aus.

Am 25.04.2023 äußerte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,71 USD, nach 1,46 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,37 Prozent auf 12.953,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12.531,00 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 18.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 17.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Novartis.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 6,75 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

