Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittwochvormittag im Aufwind

Kurs der Novartis

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Novartis. Zuletzt sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 96,69 CHF zu.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 96,69 CHF. Die Novartis-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 96,72 CHF aus. Bei 96,34 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 55.912 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 102,72 CHF an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 81,10 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 16,12 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,13 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 97,75 CHF.

Novartis ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,71 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 1,45 CHF je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 11,61 Mrd. CHF gegenüber 11,32 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Novartis wird am 28.10.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 03.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,89 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Novartis-Aktie in Grün: Ianalumab zeigt Wirkung bei weiterer Autoimmunerkrankung

Novartis-Aktie legt zu: Ianalumab erreicht Hauptziel in klinischen Studien

SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Novartis von vor 3 Jahren abgeworfen