Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag gesucht

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Novartis. Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 96,34 CHF.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,1 Prozent auf 96,34 CHF zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novartis-Aktie bisher bei 96,95 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 96,34 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 290.332 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 03.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 102,72 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 6,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 81,10 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,82 Prozent.

Nach 3,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,13 USD je Novartis-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 97,75 CHF an.

Am 17.07.2025 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,45 CHF je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,61 Mrd. CHF umgesetzt, gegenüber 11,32 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Novartis wird am 28.10.2025 gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,89 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

