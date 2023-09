Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag mit Einbußen

So bewegt sich Novartis

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novartis-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 89,42 CHF.

Die Novartis-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 89,42 CHF abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Novartis-Aktie bei 89,38 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 89,46 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 40.944 Novartis-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 93,95 CHF. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 4,82 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 73,32 CHF. Dieser Wert wurde am 27.09.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 95,30 CHF.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 18.07.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,83 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,56 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13.622,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Novartis einen Umsatz von 12.781,00 USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 24.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 22.10.2024 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 6,90 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

