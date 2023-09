Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittwochmittag mit Kurseinbußen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 89,47 CHF.

Die Novartis-Aktie notierte um 11:48 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 89,47 CHF. Die Novartis-Aktie gab in der Spitze bis auf 89,13 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 89,46 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 324.318 Novartis-Aktien den Besitzer.

Bei 93,95 CHF erreichte der Titel am 25.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 4,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 73,32 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 18,05 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 95,30 CHF je Novartis-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 18.07.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,83 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,56 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novartis im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13.622,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 12.781,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 24.10.2023 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 22.10.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 6,90 USD je Novartis-Aktie.

Redaktion finanzen.net

