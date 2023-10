Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis verzeichnet am Vormittag Verluste

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Novartis gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novartis-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 88,54 CHF abwärts.

Der Novartis-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 88,54 CHF. Das Tagestief markierte die Novartis-Aktie bei 88,41 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 88,88 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 71.422 Novartis-Aktien.

Bei 90,16 CHF erreichte der Titel am 11.10.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,83 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.03.2023 bei 69,89 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 21,06 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 94,40 CHF.

Am 18.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,73 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,48 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13.622,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12.781,00 USD in den Büchern gestanden.

Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 24.10.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 22.10.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 6,55 USD je Novartis-Aktie.

Redaktion finanzen.net

