Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Freitagmittag mit Einbußen

Die Aktie von Novartis gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novartis-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 87,91 CHF abwärts.

Das Papier von Novartis befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 1,3 Prozent auf 87,91 CHF ab. Die Novartis-Aktie gab in der Spitze bis auf 87,87 CHF nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 88,88 CHF. Bisher wurden heute 609.168 Novartis-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.10.2023 bei 90,16 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Am 13.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 69,89 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 20,50 Prozent würde die Novartis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 94,40 CHF.

Novartis gewährte am 18.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,73 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,58 Prozent auf 13.622,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.781,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 24.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 22.10.2024.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 6,55 USD fest.

