Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag stärker

Die Aktie von Novartis zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 84,24 CHF.

Das Papier von Novartis legte um 09:07 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 84,24 CHF. Die Novartis-Aktie zog in der Spitze bis auf 84,33 CHF an. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 84,20 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 38.987 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 11.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 90,16 CHF an. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,03 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 69,89 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.03.2023). Abschläge von 17,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 93,30 CHF je Novartis-Aktie an.

Novartis gewährte am 24.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,74 USD. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,50 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 11.782,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.543,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 6,07 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Novartis am 31.01.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 6,58 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

