Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag freundlich

Notierung im Blick

Die Aktie von Novartis zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Novartis konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 86,51 CHF.

Werte in diesem Artikel

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 86,51 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Novartis-Aktie bei 86,77 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 86,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 407.157 Novartis-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.10.2023 bei 90,16 CHF. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 4,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 69,89 CHF. Dieser Wert wurde am 13.03.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 19,21 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 93,67 CHF.

Novartis veröffentlichte am 24.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,74 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,50 USD je Aktie verdient. Mit einem Umsatz von 11.782,00 USD, gegenüber 12.543,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,07 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Novartis am 31.01.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 29.01.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 6,56 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Börse Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Handel in Europa: So performt der STOXX 50 aktuell

Börse Europa: STOXX 50 zeigt sich mittags schwächer