Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittwochmittag höher

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Novartis-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 88,35 CHF.

Das Papier von Novartis konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 88,35 CHF. Das bisherige Tageshoch markierte die Novartis-Aktie bei 88,58 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 88,46 CHF. Zuletzt wechselten 336.618 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 22.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 94,52 CHF an. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,98 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 13.03.2023 auf bis zu 69,89 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Novartis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,76 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novartis 3,30 CHF aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 94,50 CHF.

Novartis gewährte am 31.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 11.423,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.690,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 23.04.2024 erwartet. Schätzungsweise am 29.04.2025 dürfte Novartis die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2024 auf 7,13 USD je Aktie.

