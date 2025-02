Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Novartis im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 96,83 CHF nach.

Um 09:07 Uhr fiel die Novartis-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 96,83 CHF ab. In der Spitze fiel die Novartis-Aktie bis auf 96,57 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 97,22 CHF. Bisher wurden heute 641.938 Novartis-Aktien gehandelt.

Am 03.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 102,72 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,08 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.04.2024 bei 83,63 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,89 USD, nach 3,50 CHF im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 99,13 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Am 31.01.2025 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. In Sachen EPS wurden 1,24 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 3,67 CHF je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novartis im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,54 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 10,13 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Novartis wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2025 8,20 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Börse Zürich in Grün: SMI nachmittags im Aufwind

Aufschläge in Zürich: So steht der SLI am Donnerstagnachmittag

Novartis-Aktie verliert: UBS senkt Bewertung von Novartis - Analyst sieht wenig Neues aus der Forschungspipeline