Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gibt am Mittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Novartis. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,2 Prozent auf 96,64 CHF.

Um 11:49 Uhr fiel die Novartis-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 96,64 CHF ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Novartis-Aktie bis auf 96,52 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 97,22 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.121.703 Novartis-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 102,72 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.09.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Am 20.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 83,63 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 13,46 Prozent würde die Novartis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,89 USD. Im Vorjahr erhielten Novartis-Aktionäre 3,50 CHF je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 99,13 CHF.

Am 31.01.2025 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,24 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 3,67 CHF in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 11,54 Mrd. CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,13 Mrd. CHF umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Novartis am 29.04.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 8,20 USD je Aktie aus.

