Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Dienstagmittag mit KursVerlusten

Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 11:49 Uhr um 0,1 Prozent auf 74,64 CHF ab. Die Novartis-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 74,42 CHF ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 74,75 CHF. Bisher wurden heute 956.799 Novartis-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.05.2022 auf bis zu 88,42 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 26.09.2022 Kursverluste bis auf 73,32 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 1,80 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 86,20 CHF.

Am 01.02.2023 äußerte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,52 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,40 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,07 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 12.690,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 13.229,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 25.04.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 23.04.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 6,60 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Novartis-Aktie steigt: Novartis hat neues Aktienrückkaufprogramm aufgelegt

Novartis-Aktie in Rot: Novartis-Tochter Sandoz investiert in neue Produktionsanlage in Slowenien

Novartis-Aktie leicht im Plus: Novartis-Präsident hält Abspaltung von Sandoz für sehr wahrscheinlich - Aktionäre sehen Management-Saläre kritisch

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novartis AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis AG

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com