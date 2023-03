Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis verliert am Nachmittag

Der Novartis-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 74,64 CHF. Die Novartis-Aktie gab in der Spitze bis auf 74,33 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 74,75 CHF. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 2.068.767 Aktien.

Am 25.05.2022 erreichte der Anteilsschein mit 88,42 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novartis-Aktie 15,58 Prozent zulegen. Bei 73,32 CHF erreichte der Anteilsschein am 26.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 1,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 86,20 CHF je Novartis-Aktie aus.

Am 01.02.2023 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,52 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 1,40 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,07 Prozent auf 12.690,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 13.229,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.04.2023 veröffentlicht. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 23.04.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 6,60 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Novartis-Aktie steigt: Novartis hat neues Aktienrückkaufprogramm aufgelegt

Novartis-Aktie in Rot: Novartis-Tochter Sandoz investiert in neue Produktionsanlage in Slowenien

Novartis-Aktie leicht im Plus: Novartis-Präsident hält Abspaltung von Sandoz für sehr wahrscheinlich - Aktionäre sehen Management-Saläre kritisch

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novartis AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis AG

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com