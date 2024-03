Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag mit roter Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Novartis-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 86,63 CHF.

Der Novartis-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 86,63 CHF. Die Abwärtsbewegung der Novartis-Aktie ging bis auf 86,48 CHF. Bei 87,27 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 648.197 Novartis-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (94,52 CHF) erklomm das Papier am 22.01.2024. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 9,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 15.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 70,89 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,30 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,72 USD. Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 94,50 CHF.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 31.01.2024. Das EPS wurde auf 1,53 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,44 USD je Aktie verdient. Mit einem Umsatz von 11.423,00 USD, gegenüber 12.690,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,98 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 23.04.2024 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 29.04.2025.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 6,97 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

