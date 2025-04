Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gewinnt am Montagnachmittag

Novartis im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Novartis. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 3,0 Prozent auf 88,70 CHF zu.

Um 15:53 Uhr sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 3,0 Prozent auf 88,70 CHF zu. Bei 88,73 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 88,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.528.405 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 102,72 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 81,10 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 8,57 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,89 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 99,75 CHF für die Novartis-Aktie.

Novartis ließ sich am 31.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,24 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,67 CHF erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,54 Mrd. CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,13 Mrd. CHF in den Büchern standen.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Novartis wird am 29.04.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 28.04.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,41 USD je Novartis-Aktie.

