Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 92,78 CHF abwärts.

Um 09:06 Uhr fiel die Novartis-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 92,78 CHF ab. Die Novartis-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 92,72 CHF ab. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 93,04 CHF. Bisher wurden heute 88.776 Novartis-Aktien gehandelt.

Bei 94,52 CHF markierte der Titel am 22.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 1,88 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 79,21 CHF erreichte der Anteilsschein am 08.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 14,63 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,69 USD, nach 3,30 USD im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 97,14 CHF aus.

Novartis veröffentlichte am 23.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,15 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,01 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,70 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10,34 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 11,98 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 18.07.2024 erwartet. Am 17.07.2025 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 7,23 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

