Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger greifen bei Novartis am Nachmittag zu

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 93,32 CHF.

Um 15:53 Uhr ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 93,32 CHF. Die Novartis-Aktie legte bis auf 93,44 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 93,04 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 860.818 Novartis-Aktien den Besitzer.

Bei 94,52 CHF erreichte der Titel am 22.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,29 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 79,21 CHF. Dieser Wert wurde am 08.07.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 3,30 USD an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,70 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 97,14 CHF je Novartis-Aktie an.

Novartis ließ sich am 23.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,15 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,01 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 13,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 11,98 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 10,34 Mrd. USD.

Voraussichtlich am 18.07.2024 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 17.07.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2024 7,23 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

