Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Freitagmittag nahezu unverändert

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Novartis. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Novartis-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 94,25 CHF.

Anleger zeigten sich um 11:48 Uhr bei der Novartis-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 94,25 CHF. Im Tageshoch stieg die Novartis-Aktie bis auf 94,90 CHF. Die Novartis-Aktie gab in der Spitze bis auf 94,14 CHF nach. Mit einem Wert von 94,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 427.288 Novartis-Aktien.

Bei einem Wert von 95,41 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.06.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,23 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 08.07.2023 auf bis zu 79,21 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 18,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Novartis-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,30 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,73 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 99,00 CHF aus.

Novartis ließ sich am 23.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,15 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,01 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 10,34 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 13,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 11,98 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 18.07.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 17.07.2025.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,26 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

