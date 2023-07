Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Vormittag nordwärts

Novartis im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Novartis. Im SIX SX-Handel gewannen die Novartis-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 09:06 Uhr wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 84,97 CHF nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Novartis-Aktie sogar auf 85,09 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 84,41 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 129.142 Novartis-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 93,95 CHF. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. 10,57 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 73,32 CHF. Dieser Wert wurde am 27.09.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 95,00 CHF je Novartis-Aktie an.

Novartis gewährte am 25.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,71 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,46 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Novartis 12.953,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12.531,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 18.07.2023 erwartet. Novartis dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 17.07.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 6,75 USD je Novartis-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Novartis-Aktie legt zu: Novartis unterliegt in US-Patentstreit - Ausblick dennoch bestätigt

Novartis-Aktie im Minus: Sandoz tritt mit Arthritis-Mittel in den USA in den Markt für Immunologie ein

Erste Schätzungen: Novartis gewährt Anlegern Blick in die Bücher