Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis legt am Nachmittag zu

Kursentwicklung

Die Aktie von Novartis zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 84,98 CHF.

Das Papier von Novartis konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 84,98 CHF. Die Novartis-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 85,21 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 84,41 CHF. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 753.844 Aktien.

Am 25.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 93,95 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 10,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.09.2022 (73,32 CHF). Mit einem Abschlag von mindestens 13,72 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 95,00 CHF an.

Novartis gewährte am 25.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,71 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 1,46 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novartis im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12.953,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 12.531,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 18.07.2023 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 17.07.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 6,75 USD je Novartis-Aktie.

