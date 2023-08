Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Montagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Blick auf Novartis-Kurs

14.08.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Novartis zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Novartis-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 90,85 CHF.

Mit einem Kurs von 90,85 CHF zeigte sich die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel um 15:53 Uhr kaum verändert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novartis-Aktie bisher bei 90,97 CHF. Die Abwärtsbewegung der Novartis-Aktie ging bis auf 90,52 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 90,65 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 567.137 Novartis-Aktien. Bei 93,95 CHF markierte der Titel am 25.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.09.2022 bei 73,32 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,30 Prozent. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 95,30 CHF aus. Am 18.07.2023 hat Novartis die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Novartis hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,83 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,56 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13.622,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.781,00 USD in den Büchern standen. Am 24.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2024 erwartet. Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2023 6,88 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Novartis eingebracht Roche-Aktie und Roche-Aktie schwächer: Roche verklagt Novartis in den USA wegen Generikum gegen Lungenkrankheit SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Novartis eingefahren

