Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis legt am Donnerstagvormittag zu

So bewegt sich Novartis

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Novartis. Das Papier von Novartis konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 89,99 CHF.

Werte in diesem Artikel

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 89,99 CHF. Der Kurs der Novartis-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 90,06 CHF zu. Bei 90,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 34.230 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 93,95 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Bei 73,32 CHF fiel das Papier am 27.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 22,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Novartis-Aktie bei 95,30 CHF.

Am 18.07.2023 hat Novartis die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Novartis hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,83 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,56 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 13.622,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.781,00 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 24.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 22.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 6,90 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Novartis-Investment eingefahren

SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Novartis abgeworfen

Novartis-Aktie profitiert: Novartis erzielt Studienerfolg für Cholesterin-Injektion Leqvio