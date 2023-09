Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis präsentiert sich am Mittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Novartis zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 90,49 CHF.

Das Papier von Novartis konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 90,49 CHF. In der Spitze legte die Novartis-Aktie bis auf 90,63 CHF zu. Bei 90,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 343.941 Novartis-Aktien.

Bei einem Wert von 93,95 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.04.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 3,82 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 73,32 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 18,97 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Novartis-Aktie bei 95,30 CHF.

Am 18.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Novartis hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,83 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,56 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 13.622,00 USD gegenüber 12.781,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 24.10.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 22.10.2024.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2023 6,90 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

