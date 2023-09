Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger greifen bei Novartis am Donnerstagnachmittag zu

Aktie im Fokus

Die Aktie von Novartis zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Novartis-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 90,67 CHF.

Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 90,67 CHF. In der Spitze legte die Novartis-Aktie bis auf 90,72 CHF zu. Bei 90,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 864.079 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 93,95 CHF. Gewinne von 3,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.09.2022 (73,32 CHF). Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 19,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 95,30 CHF an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 18.07.2023. Das EPS wurde auf 1,83 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,56 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Novartis 13.622,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12.781,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 24.10.2023 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Am 22.10.2024 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2023 auf 6,90 USD je Aktie.

