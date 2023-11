Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gewinnt am Vormittag an Fahrt

Novartis im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Novartis. Zuletzt sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 84,90 CHF zu.

Die Novartis-Aktie konnte um 09:07 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 84,90 CHF. Die Novartis-Aktie legte bis auf 85,09 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 85,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 58.826 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (90,16 CHF) erklomm das Papier am 11.10.2023. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 6,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.03.2023 bei 69,89 CHF. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 21,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 93,30 CHF an.

Novartis ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,74 USD. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,50 USD je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 11.782,00 USD, gegenüber 12.543,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,07 Prozent präsentiert.

Am 31.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 6,58 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

