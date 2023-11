Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gewinnt am Dienstagmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Novartis zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 84,96 CHF.

Um 11:48 Uhr stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 84,96 CHF. In der Spitze gewann die Novartis-Aktie bis auf 85,09 CHF. Bei 85,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 358.109 Novartis-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.10.2023 bei 90,16 CHF. Mit einem Zuwachs von 6,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 69,89 CHF am 13.03.2023. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 21,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 93,30 CHF.

Am 24.10.2023 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,74 USD, nach 1,50 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 11.782,00 USD in den Büchern – ein Minus von 6,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 12.543,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 31.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 6,58 USD fest.

