Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis verliert am Vormittag

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 105,14 CHF ab.

Die Novartis-Aktie musste um 09:07 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 105,14 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novartis-Aktie bisher bei 104,30 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 104,42 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 173.134 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 106,88 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,65 Prozent. Bei 81,10 CHF fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.

Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,17 USD ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 100,38 CHF.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 28.10.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,63 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,37 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,13 Mrd. CHF umgesetzt, gegenüber 11,11 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum.

Novartis wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.02.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.02.2027 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 8,93 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Oktober 2025: So schätzen Experten die Novartis-Aktie ein

Novartis-Aktie in Grün: Millionen-Investition in deutsches Werk

SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novartis-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen