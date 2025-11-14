Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag billiger

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 104,70 CHF.

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 104,70 CHF. In der Spitze büßte die Novartis-Aktie bis auf 104,30 CHF ein. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 104,42 CHF. Bisher wurden heute 607.664 Novartis-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 106,88 CHF. Dieser Kurs wurde am 09.10.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,08 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 81,10 CHF am 09.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 22,54 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Novartis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,17 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novartis 3,50 CHF aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 100,38 CHF.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 28.10.2025. In Sachen EPS wurden 1,63 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 1,37 CHF je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,13 Mrd. CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,11 Mrd. CHF in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 04.02.2026 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 03.02.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,93 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Oktober 2025: So schätzen Experten die Novartis-Aktie ein

Novartis-Aktie in Grün: Millionen-Investition in deutsches Werk

SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novartis-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen