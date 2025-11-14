DAX23.887 -0,6%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,23 -1,8%Nas23.061 +0,8%Bitcoin83.629 -2,5%Euro1,1616 -0,2%Öl64,49 +2,2%Gold4.103 -1,6%
Aktienkurs aktuell

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag schwächer

14.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Novartis gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 104,48 CHF.

Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,2 Prozent auf 104,48 CHF ab. Im Tief verlor die Novartis-Aktie bis auf 104,18 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 104,42 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1.410.824 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 106,88 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,30 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 81,10 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 28,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 3,50 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,17 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 100,38 CHF.

Am 28.10.2025 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,63 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,37 CHF je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,19 Prozent auf 11,13 Mrd. CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,11 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.02.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 03.02.2027.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2025 8,93 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

