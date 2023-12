Kursverlauf

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Donnerstagvormittag nahezu unbewegt

14.12.23 09:23 Uhr

Die Aktie von Novartis zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Die Novartis-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 86,71 CHF.

Werbung

Mit einem Wert von 86,71 CHF bewegte sich die Novartis-Aktie um 09:07 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Novartis-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 86,88 CHF aus. Im Tief verlor die Novartis-Aktie bis auf 86,55 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 86,72 CHF. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 113.649 Aktien. Am 11.10.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 90,16 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 3,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 69,89 CHF. Dieser Wert wurde am 13.03.2023 erreicht. Mit Abgaben von 19,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 93,67 CHF. Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 24.10.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,74 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,50 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 11.782,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 6,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.543,00 USD erwirtschaftet worden. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Novartis am 31.01.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 29.01.2025 erwartet. Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 6,56 USD je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Handel in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 letztendlich steigen Mittwochshandel in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 aktuell Handel in Europa: Das macht der STOXX 50 am Mittag

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novartis Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com