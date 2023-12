Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Donnerstagmittag in Rot

Aktie im Blick

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Novartis-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 86,59 CHF.

Die Novartis-Aktie gab im SIX SX-Handel um 11:48 Uhr um 0,1 Prozent auf 86,59 CHF nach. Das Tagestief markierte die Novartis-Aktie bei 86,30 CHF. Bei 86,72 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 678.151 Novartis-Aktien umgesetzt.

Bei 90,16 CHF erreichte der Titel am 11.10.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 3,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 13.03.2023 Kursverluste bis auf 69,89 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,29 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 93,67 CHF.

Am 24.10.2023 äußerte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,74 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 1,50 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,07 Prozent auf 11.782,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 12.543,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 31.01.2024 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 29.01.2025.

Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2023 auf 6,56 USD je Aktie.

