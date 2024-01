Aktienkurs im Fokus

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis verteidigt am Vormittag Tendenz

15.01.24 09:25 Uhr

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 91,52 CHF.

Mit einem Wert von 91,52 CHF bewegte sich die Novartis-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die Novartis-Aktie bis auf 91,76 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Novartis-Aktie bei 91,47 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 91,65 CHF. Bisher wurden via SIX SX 58.675 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft. Am 11.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 91,95 CHF. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 0,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 69,89 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 23,63 Prozent Luft nach unten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 93,67 CHF. Am 24.10.2023 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,74 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,50 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,07 Prozent auf 11.782,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 12.543,00 USD umgesetzt. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Novartis am 31.01.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 29.01.2025 werfen. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 6,65 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Gute Stimmung in Zürich: SMI klettert zum Handelsende STOXX 50-Handel aktuell: Börsianer lassen STOXX 50 letztendlich steigen Novartis-Aktie in Grün: Novartis ist wohl nicht mehr an Übernahme von Cytokinetics interessiert - Cytokinetics-Aktie an der NASDAQ nach Kurssturz fester

