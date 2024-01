Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag gefragt

Novartis im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Novartis. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 91,80 CHF zu.

Das Papier von Novartis konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 91,80 CHF. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novartis-Aktie bisher bei 91,89 CHF. Bei 91,65 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wurden via SIX SX 265.120 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 11.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 91,95 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.03.2023 bei 69,89 CHF. Abschläge von 23,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Novartis-Aktie bei 93,67 CHF.

Novartis veröffentlichte am 24.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Novartis hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,74 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,50 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,07 Prozent zurück. Hier wurden 11.782,00 USD gegenüber 12.543,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Novartis am 31.01.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 29.01.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 6,65 USD je Aktie belaufen.

