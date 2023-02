Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger greifen bei Novartis am Vormittag zu

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SWX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 80,81 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Novartis-Aktie bei 80,85 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 80,70 CHF. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 82.564 Aktien.

Am 25.05.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 88,42 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,61 Prozent hinzugewinnen. Bei 72,84 CHF erreichte der Anteilsschein am 08.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 86,20 CHF angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 01.02.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,52 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,07 Prozent auf 12.690,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13.229,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 25.04.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Am 23.04.2024 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 6,59 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Novartis-Aktie im Minus: Novartis-Mittel gegen Hautkrankheit HS mit positiven Langzeitdaten

Novartis-Aktie unter Druck: Novartis erleidet Gewinnrückgang

Ausblick: Novartis gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novartis AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis AG

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com