Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Mittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novartis-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 87,67 CHF abwärts.

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 87,67 CHF. Bei 87,36 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 87,46 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 317.773 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 22.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 94,52 CHF an. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,81 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.03.2023 (69,89 CHF). Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 20,28 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,30 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,75 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 94,50 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 31.01.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Novartis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.423,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.690,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.04.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 29.04.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2024 7,12 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Handel in Zürich: SLI schlussendlich auf grünem Terrain

Pluszeichen in Zürich: SMI zum Handelsende freundlich

Börse Europa in Grün: STOXX 50 beendet die Sitzung mit Gewinnen