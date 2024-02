Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Donnerstagnachmittag um Nulllinie

Aktie im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Novartis. Bei der Novartis-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 87,87 CHF.

Mit einem Kurs von 87,87 CHF zeigte sich die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel um 15:52 Uhr kaum verändert. Die Novartis-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 87,95 CHF aus. Die größten Abgaben verzeichnete die Novartis-Aktie bis auf 87,34 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 87,46 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 741.590 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 22.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 94,52 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novartis-Aktie somit 7,04 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.03.2023 bei 69,89 CHF. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 20,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,30 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,75 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Novartis-Aktie bei 94,50 CHF.

Am 31.01.2024 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. In Sachen EPS wurden 1,53 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 1,44 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 12.690,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11.423,00 USD.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.04.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 29.04.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2024 7,12 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

