Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Freitagnachmittag leichter

Notierung im Blick

Die Aktie von Novartis gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Novartis-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 86,06 CHF.

Die Novartis-Aktie musste um 15:53 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 86,06 CHF. Der Kurs der Novartis-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 86,02 CHF nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 86,03 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.314.590 Novartis-Aktien.

Am 22.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 94,52 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,83 Prozent. Bei 71,42 CHF fiel das Papier am 23.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 20,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,72 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,30 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 94,50 CHF für die Novartis-Aktie.

Am 31.01.2024 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11.423,00 USD – eine Minderung von 9,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 12.690,00 USD eingefahren.

Die Novartis-Bilanz für Q1 2024 wird am 23.04.2024 erwartet. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 29.04.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2024 6,97 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

MorphoSys mit höherem Verlust - Übernahmeprozess durch Novartis läuft nach Plan - Aktie etwas tiefer

Donnerstagshandel in Zürich: SMI zeigt sich nachmittags schwächer

SMI-Handel aktuell: SMI sackt ab