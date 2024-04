Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag kaum bewegt

Aktienkurs aktuell

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Novartis. Kaum Ausschläge verzeichnete die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte zuletzt bei 86,17 CHF.

Die Novartis-Aktie kam im SIX SX-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 86,17 CHF. In der Spitze gewann die Novartis-Aktie bis auf 86,21 CHF. Die Novartis-Aktie sank bis auf 85,90 CHF. Bei 86,19 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 82.305 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 22.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 94,52 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 9,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 79,21 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 8,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,64 USD ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 94,50 CHF.

Novartis ließ sich am 31.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,53 USD gegenüber 1,44 USD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Novartis 11.423,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 12.690,00 USD umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 23.04.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 29.04.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 7,07 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Zurückhaltung in Zürich: SLI zum Handelsende in Rot

Schwacher Wochentag in Zürich: SMI zeigt sich letztendlich schwächer

SIX-Handel SLI nachmittags in der Verlustzone